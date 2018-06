Kantar Emoril valmis juunis 2018 uuring, kus selgusid 22 Eesti kinnisvaraarendusbrändi tuntus ja Tallinna ning selle lähiümbruse uusarendusse korterit osta soovivate inimeste vajadused ning varasema koduostukogemusega inimeste kogemused. Uuringus osales 233 lähiajaluusarendusse korterit osta soovivat inimest ja 150 viimase viie aasta uusarendusse kodu ostnud elanikku.

Kantar Emori kliendikogemuse ekspert Tauno Mändla selgitas: „Keskmise Tallinna või selle ümbrusesse koduostu planeerija jaoks on atraktiivseim piirkond Kristiine, otsitava korteri üldpind jääb vahemikku 61–80 m2 ning hind määrab otsuse. Mida suurem ostueelarve, seda enam eristuvad korteriostu plaanijad keskmisest: nad väärtustavad uusi piirkondi ja koos kasvavate ootustega asetuvad olulisele kohale teised mõjurid nagu korteri planeering jm, mille kõrval hind mängib vähem rolli.”

Tauno Mändla sõnul on uut kodu osta soovivate ja hiljutise ostukogemusega inimeste seas bränditeadlikkus kõrge, juhtivate kinnisvaraarendusbrändide tuntus on mõlemas sihtrühmas väga kõrge.

Tuntuim arendaja on Endover, mida oskasid spontaanselt nimetada ligi pooled vastanutest.

Aidatult on kõige tuntum Merko kinnisvarabränd: selle tundis etteantud 22 arendaja nimekirjast ära 94% inimestest, teisena järgneb Endover (88%). Tuntuselt kolmas on YIT Ehitus (80%).

Tuntuim arendajabränd on trende loov Endover. „Endover on nii elukondliku kinnisvara pakkumise mahult kui ka müügimahtudelt Eesti suurim kinnisvaraarendaja. On väga suur tunnustus, et ka Kantar Emori sõltumatu kinnisvarasektori uuringu järgi on Endover Eesti kõige tuntum kinnisvaraarendaja. Me ei loo mitte pelgalt kortereid, vaid terviklikke

elukeskkondasid. Peame väga oluliseks tootearendust ning nüüdisaegsete ja mujal maailmas levinud lisaväärtuste ja trendide toomist ka Eesti turule. On hea tõdeda, et nende väärtuste põhjal hindavad Endoveri ka koduostjad," kommenteeris Endoveri juhatuse liige Robert Laud.

„Uuring andis väärtuslikku teavet sellest, kuidas inimesed erinevaid arendusbrände tajuvad ning kuivõrd hinnatud konkreetne kinnisvaraarendaja on. Tugevate brändide seast eristub näiteks Endover trendiliidrina ja moodsa disaini loojana, Merko eristub usaldusväärsuse ning kvaliteediga. Inimeste hinnangud arendajatele varieerusid oluliselt, seda nii soovitusindeksi alusel, kus uusarendusse kodu ostnud inimesed hindasid kogemust oma arendajaga, kui ka arvestades üldist suhtumist eri arendusbrändidesse,” sõnas Kantar Emori ekspert Tauno Mändla.

Tuntud ja usaldusväärne arendajabränd on Merko. „Me tahame pakkuda oma klientidele alati parimat elukeskkonda ning arvestame uue eluaseme planeerimisel ja ehitamisel nii inimeste vajaduste ja soovide kui ka turvalisuse, keskkonna ning energiasäästlikkuse ja kõrgete kvaliteedinõuetega. Meil on hea meel, et üle 20-aastane kogemus ning koostöö tunnustatud arhitektide, projekteerijate ja partneritega on Merkost teinud tuntud ja usaldusväärse arendaja ning meie kliendid tunnustavad ja väärtustavad seda,“ kommenteeris Merko Ehituse kinnisvaraarendusdivisjoni juht Tiit Kuusik.

Kantar Emori kinnisvarabrändide uuringusse oli kaasatud 22 arendajabrändi: Arco Vara, Astlanda Ehitus, Bonava, Colonna Kinnisvara, Domus Kinnisvara, Endover, Fund Ehitus, GMP Grupp, Hausers Grupp, Hepsor, Kaamos, Larsen Kinnisvara, Liven Kinnisvara, Merko, Metro Capital, Novira Capital, Oma Ehitaja, Perton Ehitus, Pro Kapital, TTP, U.S. Real Estate ja YIT Ehitus. Uuring vaatles Suur-Tallinna uusarendustesse kodu osta kavatsevaid inimesi, neid oli valimis 233, ja seal juba kodu ostnud inimesi, keda oli valimis 150. Veebiküsitlus toimus 2018. aasta maikuus.

