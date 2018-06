"Aktuaalse kaamera" stuudios Ruhnu liikluse asjaolusid selgitanud riigihalduse minister Janek Mäggi ütles, et mõnes mõttes on saarega liiklusühenduse pidamist puudutavad erakordsed asjaolud paratamatud.

Teekond Roomassaare sadamast Ruhnu saarele kestab neli ja pool tundi rääkimata sellest, et kõigepealt peab mandrilt tulija kuidagi Roomassaare sadamasse saama.

"Ruhnu saar elamiseks ja külastamiseks on ekstreemne olnud kogu aeg. Et kui Eesti Vabariik oli ammu välja kuulutatud, siis ruhnlased said teada, et selline sündmus on juhtunud alles siis, kui jää oli ammu läinud, maikuus. Nii et mõnes mõttes see on väga eriline koht Eestis," rääkis Mäggi.

