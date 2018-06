14 fotot

KRITISEERIJATEST EI HOOLI: Ilmatüdruk ja Miss Estonia 2011 Madli Vilsar tunnistab häbenemata, et on 15 kilogrammi juurde võtnud. Kuigi paljudel on selle kohta nii mõndagi öelda, sõnab Madli, et kaalutõus ei mõjuta ju kuidagi seda, kui hästi ta oma tööd teeb. (Alar Truu)