Lõuna-Eestis jaanipäeval õnneks surmaga lõppenud õnnetusi polnud, kuid haiglas võitleb elu eest mees, kes sai Tartus joomapunkrist väljudes rämpsu takerdununa kukkudes raskelt vigastada.

24. juunil kella 4 paiku sai politsei väljakutse Tartusse Tiigi tänavale mahajäetud garaaži juurde, kus esialgsetel andmetel tarvitas seltskond mehi alkoholi. Nad rääkisid, et kuna seal puudus WC, käidi nurga taga urineerimas ning üks neist takerdus punkrist väljudes garaaži juures rämpsus ja kukkus, ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk Õhtulehele.

Mees kukkus nii õnnetult, et lõi pea ära. Politsei pressiesindaja sõnul on vigastus nii raske, et kannatanu on koomas ja võitleb haiglas ellujäämise eest. Sündmuskoha vaatluse, joomaseltskonna küsitlemise ning meedikute hinnangu põhjal on alust arvata, et raske vigastuse põhjustas tõepoolest kukkumine.