"Meil on reeglid olemas, pärast Dubai MK-etappi olin kolme hulgas. Keegi peaks seletama, miks mina pean kannatama?" arutles ta Õhtulehega vesteldes. "Las Lehis olla võistkonnas, aga miks Kirpu peab kannatama? Mul oli kaks korda rohkem punkte kui Lehisel. Kirpu oli reeglite järgi võistkonnas. Miks EMi tiitel peab mõjutama Kirput? Ma tean, et mul on õigus, aga kahjuks pole mul võimu."

Kuidas oleks Kirpu reageerinud siis, kui tema olnuks Lehise rollis ehk Euroopa meistrina MMilt eemal? Ka see tundunuks ju ebaaus, või mis? Kusjuures praeguse olukorra juures pole nimed üldsegi olulised.

Iseenesest toetan põhimõtet, et mängu ajal reegleid ei muudeta. Teisest küljest kõlab ju ebaloogilise, isegi absurdsena, kui Eesti ei saada äsjast maailmajao tšempionit üleilmsele mõõduvõtule!? Järelikult olid kehvad reeglid.

Sportlikust perspektiivist langetas alaliit täna mõistetava otsuse, kuid peab ikkagi kriitikarahe eest ulualust otsima. Ka minu hinnangul peavad alajuhid peeglisse vaatama, ent tõstatama seal pisut teistsuguse küsimuse. Mille pagana pärast läks MMi koondis lukku enne EMi?

Kaht tiitlivõistlust lahutab kuu. MM algab juuli keskel, mis vajadus oli too koondis juba mais kinnitada? Miks tõmmati silmus enda kaela ümber põhjendamatult pingule? Jah, Lehise EMile lubamine oli omakorda üks suur erand ning nüüdne segadus tekkis eelkõige tema medalivõidu pärast. Aga see on nõrk argument. Olnuks reeglites näiteks klausel, et EMi järel on võimalik MMi koondis üle vaadata, poleks kellelgi midagi kobiseda ja homsed ajalehed ei kubiseks järjekordsest vehklemisskandaalist.

Kirpu jutust koorub ka retooriline küsimus, miks pidi Lehisele ruumi tegema just tema? Vastust pole vaja kaugelt otsida: Kristina Kuusk võitis äsjaselt EMilt hõbeda, Julia Beljajeva pronksi. Kirpu laeks samal turniiril jäi veerandfinaal. Individuaalvõistlusest erandkorras eemale jäetud Irina Embrich aga on peatreener Kaido Kaaberma silmis praegu naiskonna asendamatu ankruaine. Liiatigi oli Kirpu roll EMi naiskonnavõistluses kõige pisem, ent kindlasti mitte tähtsusetu.

Kirpule, 2014. aasta individuaalsele MM-pronksile soovin aga külma närvi ja töötahet. Loodetavasti süstib see temasse pärast esimese emotsiooni lahtumist hoopis sportlikku viha end nii osavaks treenida, et tulevikus pole teda lihtsalt võimalik koondisest välja jätta. Pealegi kipume tihti unustama, et maailma kontekstis pole säärane koondisesisene konkurents ju mitte midagi erakordset. Mõtelgem kas või Norra suusatajate või USA kergejõustiklaste peale.