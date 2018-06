Lõbusale jaaninädalavahetusele järgneb kainestav argipäev. Ebameeldivaid värinaid võivad tunda needki, kes vägijooki kunagi ei tarvitagi, sest uudised neil päevil roolist tabatud 150 joobes juhist viivad paratamatult mõttele, et liiklusest eluga pääsemine oli vaid puhas õnn. Ole jalakäija või samuti autojuht, selline kaasliiklejate vohav vastutustundetus peaks mõjuma ühtviisi tülgastavalt ja alarmeerivalt. Võib arvata, et seegi arv on vaid jäämäe veepealne tipp ja promilliga juhte on meie teedel just pühade ajal veelgi rohkem.

Tõsiasi, et roolijoodikuid tabati võrreldes eelmise aasta jaaninädalavahetusega umbes poolesaja võrra rohkem, võib olla tunnistus politsei eriliselt tublist tööst. Ent on ka teine võimalik seletus – politseid on ka tavapäevil maanteedel nii vähe märgata, et otse peolt autorooli istujad tunnevad end enesekindlalt selles osas, et nemad küll vahele ei jää. Veelgi rumalam on muidugi mõte, et karta tasub just politseid, aga mitte iseenda vähenenud reaktsioonikiirusest tulenevat pidevat surmaohtu. Liiga tihti jõuab see mõistmine kohale alles siis, kui enda või lähedasega õnnetus juba juhtunud.

Olgugi, et president mainis võidupüha paraadil peetud kõnes otsesõnu metsatulekahjusid, võib nende välditavate õnnetuste hulka, mis vajavad senisest enam ennetavat sekkumist, lugeda ka hooletusest, hulljulgusest ja/või alkoholist põhjustatud liiklusõnnetusi. Küsimus on, kuidas seda teha. Tihedamaid puhumisreide võib ju nõuda, ent vaevalt jääb tänagi asi pelgalt tahtmise taha, vaid selleks ei jagu vajalikku ressurssi. Laiem pilk julgeolekule tähendabki mõningate seniste prioriteetide ümberhindamist.

Pealegi tegeleme selgi juhul tõhusamalt vaid tagajärgedega, aga mitte arutu joomise põhjustega. Alkoholiga liialdamine pole ohuks ainult liikluses, vaid igal pool mujal, eriti kodudes. Ehk on liiga palju auru kulunud lõpututele aruteludele, kas, kuidas ja mis hinnaga saab alkoholi. Kuhu sõitma ja palju maksma peaks aga see, kes tahab alkoholisõltuvusele ravi?