Käsi püsti, kes on jalgpalli-MMil Islandi vastu! Ilmselt tõuseb peale minu veel mõni käsi, aga üldiselt on maailma jalgpallifännid endiselt nende lummuses.

Reedel leidsin ennast kaasa elamas Islandiga mänginud Nigeeriale, kellega mul pole mingit sidet. Ja nädal varem Argentiinale. Ka nemad ei kuulu minu lemmikute hulka. Ning 2016. aastal olin EMi kaheksandikfinaalis üsna mannetult mänginud Inglismaa poolt.

Miks nii? Esiteks ei meeldi mulle kaitsest lähtuv stiil. Oma poole peal istumine on täiesti arusaadav, sest kõigil on õigus valida taktika, mis neile suurima tõenäosusega edu toob. Aga see ei paku naudingut.

Teiseks häirib liigne kiitus, mis koondisega kaasas käib. Üks näide hiljutisest Twitteri postitusest, mis on saanud 140 000 like’i. Autoriks keegi Anton Islandilt. „Näen, et Islandit kutsutakse igavaks ja kaitsvaks, nagu see oleks meie enda valik. Meie väravavaht on režissöör ja paremkaitsja töötab soolalaos. Kui te ei suuda meie üle õnnelikud olla, siis hüpake kuradi ookeani!“

Kallid romantikud ja edulugude austajad – vägisi ikka armsaks ei saa. Seega, kuku välja, Island!