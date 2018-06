"Ega mul midagi intrigeerivat ja konkreetset praegu öelda polegi. Lahkusin ajakirja toimetusest raske südamega. Mulle väga meeldis meie toimetus.Tundsin ennast seal kui omade seas," räägib Liivak ja lisab, et tegemist oli väga hea seltskonnaga. "Aga, on olnud üsna keeruline, eriti väikese lapse kõrvalt."

"Tundsin, et sellises mahus igakuiselt tööd teha väikese lapse kõrvalt, on lihtsalt hetkel väga keeruline," lausub ajakirjanik Merle Liivak, kes lõpetab enda töösuhte ajakirjaga Pere ja Kodu.

"Mingil hetkel ma sain lihtsalt aru, et see on liiga palju minu jaoks. Ma ei suuda igal rindel olla nii tubli, nagu ma tahan," tunnistab naine Hetkel viibib Merle Londonis puhkusel ning on kõige uue osas avatud. "Midagi peab ju tegema. Hetkel leiutan ja vaatan, mis saab," jääb ta lähituleviku suhtes napisõnaliseks.

Lisaks ajakirjanikutööle, on Liivak tegutsenud ka MTÜ Kahvliahvi Kokakool juures, mis asutati 2012. aastal. Lustliku nimega mittetulundusühing tegutseb eesmärgiga julgustada lapsevanemaid kaasama oma võsukesi köögi- ja söögitegemistesse. Lisaks Kahvliahvi Kokakooli blogile, on MTÜ nimel välja antud kolm raamatut "Kahvliahvi kokaraamat" (2015. aastal - toim.), "Lase mind kööki!" (2016. aastal - toim.) ja "Kukesupp" (2017. aastal - toim.) ning osa on võetud mitmel suuremal välifestivalil.

Kahvliahvide tegemiste osas jääb Merle hetkel napisõnaliseks, aga mainib, et midagi uut on sündimas. "Sealt võib midagi põnevat tekkida küll, aga kui asjad ei ole kindlad, ei saa neid veel kinnitada."

Merle tahab aga väga kiita ajakirja Pere ja Kodu peatoimetajat Kerttu Jäneset. "Me saime väga hea kontakti Kerttuga ja mul on väga kahju, et me ei saa edasi jätkata. Aga elu on selline - tuleb teha raskeid valikuid. Aga ma hoian ajakirjale väga pöialt."

Kuigi ametlik tööleping on Liivakul lõpetatud, jätkab ta ajakirjas kolumni kirjutamist.