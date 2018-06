Suurbritannia Birminghami linna politsei sai väljakutse majja, milles avanenud vaatepilt oli justkui oleks maja tugevast maavärinast raputada saanud. Jubeda segaduse keskel istus 82 õnnetut chihuahua-koerakest.

Politsei kutsus otsekohe kohale loomakaitsjad, kuna oli selge, et maja tingimused ei olnud elamiskõlbulikud. Mitu loomakest oli õige kurvas seisus: kirpudest puretud, põletushaavade ja räsitud kasukaga.

Koerakesi oli täis terve maja. „Nad hakkasid lihtsalt sõna otseses mõttes iga nurga pealt välja tulema,“ kirjeldab üks päästja BBC-le. „Uskumatu, kuidas nad oskasid ennast peita. Nihutasime pesumasinat ja korraga vaatab kuus näokest vastu.“ Maja oli tema sõnul nii räpane ja korrast ära, et nägi välja, justkui oleks seda tugev maavärin raputanud.

Vanapaar, kes majas elas, võttis algul kaks chihuahua't, kuid otsustasid mingil põhjusel loomi mitte kastreerida ning nelja aasta vältel juhtuski see, mis juhtuma pidi: loomakesed paljunesid ja lõpuks oli vanakestel 82 sülekoerakest. Päästjate sõnul oli selge, et vanainimesed armastasid oma koeri, kuid tegemist oli klassikaliste nn kogujatega, kes ei suutnud ühel hetkel enam aduda, et koeri on liiga palju ja nende elutingimused viletsad.