Kadrioru pargi juhataja Ain Järve ütleb irvhammastele, kellele tegi nalja 21. juunil sotsiaalmeedias levima hakanud video, kus haljastaja kastab paduvihma ja tormi taustal K. Türnpu tänavail puid, et juunikuu sademete hulk ei ole olnud piisav noorte puude säilitamiseks. „Asfaldi keskele, ka haljasribale istutud noored puud vajavad lisakastmist ka vihmaga,“ ütles Kadrioru pargi juhataja Ain Järve.

Järve sõnul niisutab tugev vihmasadu pinda kuni 15–20 cm sügavuselt. „Kastmine läbi puutüvede ümber paigaldatud kaitserestide niisutab juurestikku 70 cm sügavuselt ja lisakastmine on tee-ehitusettevõtja kohustus,“ selgitas Ain Järve. Istutatud puude all on mullapall, mis peab kuni juurestiku täieliku väljakujunemiseni olema põhjalikult ja igapäevaselt kastetud.

Järve tuletab kõikidele irvhammastele meelde rusikareeglit, mida haljastajatele õpetatakse: „Mitte vihm ei kasta, vaid aednik kastab.“

Jaan Rõõmussaar Tallinna linnakantseleist nentis, et kõrvalvaatajana võib jääda videost humoorikast pilt. „Aga ega töömehe käest ei küsita, tal on kohustus puu juures kastmist teha,“ ütles Rõõmussaar. „Neid puid on kogu aeg kastetud, muidu ei peaks need vastu.“