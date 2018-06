Et kõik valet uskuma jääksid, peab see olema kolossaalne. Nii uskusid ja õpetasid Adolf Hitler ja tema propagandaminister Goebbels, nagu ka läinud sajandi suurima kurjuse teine pool Moskvas. Totalitaarrežiimide juhtide andunud õpilane Edgar Savisaar rakendas suurelt valetamise praktikat aastaid tõhusalt Keskerakonna kuvandi loomisel, abiks leidlik mainekujundaja Paavo Pettai.

Koos valetasid nad suurelt – mis sest, et ebaseaduslikult saadud raha eest – ja see tootis ka häid valimistulemusi. Enese väidete järgi uuenev ja puhastuv Keskerakond seda stiili enam ei valda ja on suurejoonelisuse vahetanud väikese ja vähetõhusa argivaletamise vastu. Väikeste valede häda vähese usutavuse kõrval on ka see, et neid on lihtne ära tunda ja paljastada.

Ühe sellise pisivale lisas erakonna komplekti paari nädala eest Tallinna linnapea Taavi Aas, kuulutades et Tallinna linnavõim hakkab aktiivselt võitlema korruptsiooniga. Mitte muidugi kohe, sest kõigepealt moodustatakse strateegia väljatöötamise komisjon ja ostetakse advokaadibüroolt Sorainen hinnalisi nõuandeid selle kohta, kuidas üks võitlus ja seda kirjeldav strateegia üldse välja nägema peaks. See tähendab, et võitlus ise enne järgmisi riigikogu valimisi käivituda ei jõua.