Mõni aeg tagasi teatas “Radari” eestvedaja ning saatejuht Marii Karell, et lahkub saatest. Samal päeval tuli uudis, et ka Karelli abikaasa Siim Männik, kes oli “Radari” tegevprodutsent, paneb ameti maha. Nüüd lahkuvad tiimist veel kaks liiget - ajakirjanikud Hannes Sarv ning Deisi Helemäe-Sarv.

Deisi Helemäe-Sarv jääb oma kommentaaris napisõnaliseks, kuid kinnitab, et otsus sündis osapoolte kokkuleppel. “Tööleping lõppes rahumeelselt ja minu initsiatiivil,” lisab ta. “Otsus ei tulnud peale edukat hooaega kindlasti kergelt, kuid usaldan oma sisetunnet, et tegin õigesti,” on Helemäe-Sarv ootusärev, mida tulevik toob.

Hannes Sarv räägib Kroonikale, et otsus sündis väga viisakalt ning tunnistas, et ta ei tea, mis "Radari" plaanid uueks hooajaks on.

Ka Marii Karell ei rutanud juuni algul avaldama põhjuseid, miks lahkub Kanal 2 populaarsest saatest "Radar". "Mina lahkun poolte kokkuleppel," rääkis ta toona. "Radar jätkab sügisest kellegi teise juhtimisel. Kelle juhtimisel seda ma ei tea," kinnitas Karell, et saade on sügisest taas teleekraanil.