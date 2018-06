„Nagu me ajaloost teame, on münte pikalt kasutatud info edastamiseks ning seega on neil palju sümboleid. Üha enam on viimasel ajal hakatud tähelepanu pöörama perekondlikele tähtpäevadele – münte kingitakse kooli lõpetamiste, pulmade, juubelite, beebi sünniga. Kõige populaarsem kogumisteema on aga olümpiamängud ja sport,“ räägib mündipoe Aurea Regina juhataja Anneli Raikko.

Anneli Raikko nendib, et kuna toodete hinnaklass on väga lai, siis on ka ostjaid seinast seina. „On noori numismaatikuid – kolmas-neljas klass –, kingituste ostjaid, tõsiseid kogujaid ning neidki, kes on päranduseks saanud münte ja tahavad neid pakendada või albumitesse panna,“ loetleb Raikko.

Milline münt on parasjagu populaarseim, sõltub hooajast. „Praegu on koolide lõpetamise ja pulmade aeg ning eriti aktuaalne on tarkuse sümbol ehk öökulliga münt, mida ostetakse mitu korda päevas,“ lausub Raikko. Igal aastal on ostetumate müntide hulgas ka see loom, mille aasta parasjagu on. Tänavu on selleks koer.

Tänu jalgpalli MM-ile on ostjate lemmikuks ka jalgpalli teemalised mündid. „Valikut on erinevas hinnaklassis: nii vask-, hõbe- kui ka kuldmünte,“ sõnab Raikko.

Aurea Regina kogus on palju erineva väärtusega münte, kuid nagu toonitab Anneli Raikko – üks asi on rahaline ja teine numismaatiline väärtus. „Rahalise väärtuse poolest on üks hinnalisemaid hiljuti müügil olnud 2000-eurone hõbemünt maiade kultuurist. Numismaatika mõttes aga erilisemaid 3D liblikate münt, mille tiraaž on ainult 555 münti maailmas. See seostub seitse aastat järjest välja tulnud kollektsiooniga, milles oli 2500-tiraažiga münt. Nüüd peavad kõik need 2500 eelmiste müntide omanikku pingutama selle 555 mündi nimel,“ selgitab Raikko.

Aga põnevaid münte on veelgi! „2014. aastal leidsid vahvad asjatundjad, et münt võiks õhus hõljuda. Nii antigi Marsi-missiooni 50. aastapäeva puhul välja õhus hõljuv münt. See on tavametallist, kergelt üle kullatud ning väga atraktiivse pakendiga, püüdes pilke just kingiostjate hulgas,“ toob Raikko välja. Teiseks põnevaks valikuks on 2014. aastal vermitud hõbemünt „Romeo ja Julia“, mille nanokiibil on Shakespeare’i portree ning „Romeo ja Julia“ poeem.

„Veel 15 aastat tagasi oli tavaks, et münt on ümmargune metallist ese ja mingeid kaunistusi seal peal ei ole. Õige pea hakkas see muutuma – peale pandi Swarovski kristalle, poolvääriskive, pärleid. Nendest on saanud ka sarjad, mida inimesed armastavad koguda,“ lisab Raikko.

Tekkis huvi? Vaata täpsemalt SIIT!

Mida põnevat veel võib leida Aurea Regina kogust, vaata juba videost!