„Liigne agarus on ogarus“ on väljend, mida võiks kasutada ka USA-s Columbuses panka röövima läinud 51aastase David Menseri kohta. Nimelt läks mees rikkuseid nõudma, ent selle asemel jättis endast maha jälje, mis viis tema vahistamiseni.

4. juuni hommikul jalutas mees Huntingtoni panga uksest sisse ning pani telleri letile paberi, millel oli kirjas, et tal on relv, vahendab Fox News. Teller ulatas röövlile rahapaki, ent Menserile sellest ei piisanud ning ta nõudis, et teller tühjendaks ka vestibüülis asuva automaadi.

Teller väitis Menserile, et automaadist raha välja võtmiseks on vaja isikut tõendavat dokumenti, mille peale viimane pangatöötajale oma isikliku juhiloa ulatas. Menser põgenes koos rahaga, ent panga süsteemi sisestatud juhiloa andmed juhtisid politsei 15. juunil temani.

Menserit süüdistatakse vähemalt nelja erineva panga röövimises.