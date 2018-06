Internetis hakkas nädalavahetusel taas ringlema video Itaalia siseministrist Matteo Salvinist, kes nõudis Itaalia massilist puhastamist migrantidest ja mustlastest. Vastuolulisel ministril on nii kaasamõtlejaid, kes toetavad tema mustlasvastaseid seisukohti, kui ka kriitikuid, kes teda ksenofoobiks peavad.

Itaalia siseminister ja üks kahest aseministrist, Matteo Salvini, on juba ammu oma riigis tuntud mustlastevastase meelsuse poolest. Eelmisel nädalal üritas Salvini kriitikute pahameelega silmitsi seistes tagasi võtta mõned vastuolulised seisukohad seoses Itaalias elavate romade ülelugemisega. Salvini plaan oli romade rahvusrühma kuuluvad inimesed üle lugeda, koostada andmebaas ja saata riigist välja need romad, kel puudub kodakonsus. Itaalias elavatest umbes 130 000-170 000 roma mustlasest võivad kodakonsuseta olla umbes pooled. (Loe sellest täpsemalt SIIT.)

Salvini plaani lükkasid tagasi muu hulgas ka tema oma parteikaaslased. Kui Salvini tõmbas romade ülelugemise plaaniga natuke hoogu maha, siis paar päeva tagasi hakkas veebis taas ringlema video eelmisest aastast, mil Salvini end kuigi tagasihoidlikult ei väljenda.

Videos nõuab Salvini massilist puhastust „tänav tänava järel, linnaosa linnaosa järel, väljak väljaku järel“. Salvini sõnul on immigrantide tõttu - kelle hulka loeb ka romad - kontrolli alt väljunud terved Itaalia piirkonnad.

Paljud itaallased toetavad siseministri mustlasvastast maailmavaadet. Näiteks 2008. aastal vahendas Guardian, et tervelt kaks kolmandikku (68%) itaallastest olid arvamusel, et kõik romad peaks riigist üldse välja saatma.

In this video Northern League leader Matteo Salvini says: “We need a mass cleansing, street by street, neighborhood by neighborhood, do this the hard way in case of”. #Macerata shooter was a candidate of Northern League last year

pic.twitter.com/e6NRiwNul6