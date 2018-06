New Yorgis Bronxi linnaosas tiris rühm noori mehi ööl vastu eelmist neljapäeva toidupoest välja 15aastase Lesandro Guzman-Felizi ja tappis ta matšeetega, vahendab New York Daily News.

Pärast brutaalset mõrva selgus, et selle taga on dominikaanlaste tänavabande The Trinitarois. Selle liikmed pidasid ohvrit ühelt videolt nähtud vägistajaks ja otsustasid talle kätte maksta. Paraku oli see saatuslik eksitus. Lesandro Guzman-Felizil puudus igasugune seos kriminaalsete tänavabandedega ning ta tapeti eksikombel.

New Yorgi politsei otsib mõrvaga seoses kuut kahtlusalust. Dominikaanlaste bande juht teatas tapetu omastele, et tal on juhtunu pärast väga kahju, ning palus ka vabandust. Veel teatas ta, et viskas süütu nooruki mõrvarid bandest välja.