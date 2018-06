Jaanipühade ajal teatati politseile kokku 154-st lähisuhtevägivalla juhtumist, mida politseinikud lahendama pidid. Neist 29 juhul alustati kriminaalmenetlus. Möödunud aasta samal perioodil teatati politseid 164-st juhtumist ent siis alustati ainult 17 puhul kriminaalmenetlust.

Politseikolonelleitnant Marti Magnus sõnas, et kodu on inimese jaoks turvalisem koht ning on lubamatu, kui seal kannatatakse elukaaslase käitumise pärast. „Kui on vahetu oht inimesele, siis tuleb helistada 112 ning abi kutsuda. Palun inimestel olla tähelepanelik naabri korterist kostuva suhtes. Kui on kuulda nuttu ja karjumist, siis on suure tõenäosusega tegu lähisuhtevägivallaga. Õnneks juba praegu väga paljud inimesed helistavad sellises olukorras Häirekeskusesse,“ rääkis Magnus.