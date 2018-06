Esmaspäeva südapäeval kogunesid kümned õpilasmaleva rühmad Vabaduse väljakule, et kolmveerand tundi hiljem puhkpillimuusika saatel Raekoja platsi suunas rongkäiku alustada. Noored olid entusiastlikud ja algavast malevast väga elevil.

Vabaduse väljak on südapäeval puupüsti rõõmsaid noori täis. 19-aastane Kristofer räägib, et see on tema esimene malevakogemus. Kristofer kuulis malevast oma koolikaaslastelt ja arvas, et kui kõik on ikka käinud, siis peab ise ka proovima. "Miks ka mitte, eksole!” Töö tegemise kohta ütleb ta nii palju, et seda ta ootab – käed juba kibelevad ja tahaks midagi asjalikku teha.

15-aastased Mart ja Karel said malevas tuttavaks eelmisel aastal ja ütlevad, et neile meeldib malevas seltskonna pärast käia. Seni on noored linnasiseses malevas käinud, aga järgmisel aastal plaanivad nad ka linnavälisesse malevasse saada.