Seltskonnaajakirjandus on elevil Arnold Schwarzeneggeri võluva tütre ja Hollywoodi tähe Chris Pratti võimaliku armusuhte üle.

28aastane Katherine Schwarzenegger peab populaarset elustiiliblogi. Ajakirja People teatel on näitsik käinud juba mitu korda kohtamas Prattiga, kes on temast 11 aastat vanem ning kel on purunenud abielust Anna Farisega viieaastane poeg. Kosjamoorina olevat tegutsenud Katherine´i enese ema Maria Shriver.

"Maria viis nad kokku," kinnitas anonüümsust hoidev allikas People´ile ega unustanud lisada, et armusuhe on alles algusjärgus.