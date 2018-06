USA-s Missouris sündinud räppar Akon kavatseb Senegali luua päris uue linna. Linna nimeks saaks Akon Crypto City ehk Akoni krüptolinn ning selles hakkaks kehtima krüptoraha AKoin.

Grammy nominent tegi oma plaanid teatavaks loovtööstuse aastakonverentsil Cannes Lions, vahendab The Independent. Akon oli esinejaks paneelil „Arendades Aafrikat: plokiahel, ettevõtlus ning suur tulevik“. Siinkohal meenutagem, et 2015. aastal käis nimetatud konverentsil ka Taavi Rõivas, kes tutvustas seal e-residentsust.

Akon sõnas väljaandele Page Six, et AKoinist võib saada Aafrika päästja ja seda mitmel moel, kuna tegemist on turvalise vahendiga. Räppar selgitas, et uus digitaalraha süsteem võimaldaks inimestel sõltumata valitsusest end arendada just neile sobival viisil.

Kui muusikult päriti tulevikulinna tehniliste arenduste kohta, vastas Akon, et tema poolt on kontseptsioon, ülejäänu eest hoolitsegu vastava ala spetsialistid.

Meedia andmeil on Senegali president Akonile juba eraldanud 2000 aakrit maad.

Krüptolinna on kirjeldatud ka kui päriselu Wakandat - kõrgtehnoloogilist riiki, mis tuntud „Musta panteri“ nimelisest filmist ja koomiskist.