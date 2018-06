Lauljatar Nika Prokopjeva sai tuule tiibadesse saates “Eesti laul”, jõudes kümne parima finalisti sekka. Varem ainult eesnime kasutanud laulja esineb nüüd Nika Marula nime all ning avaldas uue singli.

“Muudatus toimus seetõttu, et iTunes'is on veel sama nimega lauljaid, nüüd on meid kergem üles leida,” selgitab Nika esinejanime vahetuse tagamaid. Uue esinejanime, Nika Marula, all avaldas laulja kaks nädalat tagasi ka uue singli “Be mine”.

“Eesti laulul” esines Nika looga “Knock knock” ning toona nimetas välismaine euroblogi lauljannat “mustaks hobuseks”, kes saates veel trikke võib teha. Kui paljud olid Nika edus kindlad, siis tema ise seda loota ei julgenud. “Ma ei kujutanud ette, et ma esimesena finaali saan. Ma ütlesin juba oma tiimile enne, et, sööme pärast pitsat ja räägime kuskil juttu, nagunii me edasi ei saa. Ma tõesti ei uskunud seda. See on väga-väga äge!” õhkas neiu pärast poolfinaalist edasi saamist.

Nika on saavutanud edu ka välismaal - ta on osalenud Ukraina talendisaates “X-factor”, kus jõudis 20 parima naislaulja hulka ning võitnud konkursi “The Voice Of Baltic”.