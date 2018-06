Politseid teatati ka paarist vargusest. 22. juunil varastati Põhja-Tallinnas Tuulemaa tänaval asuvast poest alkoholi ja sigarette. Esialgne kahju on 30 000 eurot. 23. juunil teatati, et Pärnamäe küla Kesk-Kaare tänaval asuvast majast varastati tehnikat. Esialgne kahju on 5500 eurot.

Kaklejad viidi kainenema

Vägivallata ei saadud ka mujal Eestis. Lõuna-Eestis Tartus pöördus politsei poole 71aastane naine, kelle sõnul lõi teda Tartus Magasini tänaval tuttav mees.

Lisaks tuli ette ähvardamist: Valga vallas Lutsu külas ähvardas joobes 51aastane mees vägivallaga kaht tuttavat naist. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud.

Peale nende juhtumite, tuli korrakaitsjatel Lõuna-Eestis tegeleda viie kaklusega, kus mehed rüselesid omavahel. Kõikide juhtumite puhul tuli politseil viia keegi arestikambrisse kainenema. Näiteks läksid 24. juunil Mustvee vallas Lohusuu alevikus omavahel käte ja jalgadega tülli ühiselt alkoholi tarvitanud mehed. Kähmluses sai viga 45aastane mees, kelle meedikud esmaabiks haiglasse viisid. Tüli teine osapool peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning viidi esmalt arestikambrisse kainenema.

Ida-Virumaa vägivallajuhtumid teevad ülejäänud Eestile silmad ette

Politsei ülevaade Ida-Virumaal toimunud sündmuste kohta algab 23. juunil saadud teatega, et Kiviõli linnas peetud jaanipäeva üritusel lõi 42aastast turvatöötajat 33aastane mees. Politsei toimetas mehe arestimajja kainenema.

Kui keskenduda aga lähisuhtevägivallale, said naised oma elukaaslastelt peksa seistmel juhul. Ühel juhul sai mehelt lisaks elukaaslasele tou kirja ka samas korteris viibinud naissoost tuttav.

Neile juhtumitele lisanduvad kaks, kus mees oli oma naist tõsisemalt tõuganud.

Neli endist meest ja poiss-sõpra ei pidanud samuti paljuks, et ekskaasale kallale tungida või teda lüüa. Ühel juhul leidis rünnak aset kaupluses.

Jaanilaupäeval läks Narvas oma ema kallale 19aastane mees. Samal päeval, kuid teisel tänaval teatati aga, et 32aastane mees nõuab oma emalt ähvardadustega raha.

Kuid Narvas leidis aset ka vastupidine juhtum: jaanilaupäeval lõi 35aastane naine taburetiga oma paar aastat nooremat elukaaslast.

Et omavahel oleksid kakelnud mehed, Ida-Virumaa kohta käivatest andmetest välja ei kooru.

Sõiduautolt varastati veljed

Lõuna-Eestis teavitati politseid jaaninädalavahetusel neljast vargusest. Reede, 22. juuni hommikul avastati, et Jõgeva vallas Patjala külas Kassinurme-Änkküla teel seisnud sõiduautolt BMW on varastatud neli velge koos rehvidega. Kahju on 300 eurot. Samal päeval avastati, et Elva vallas Neemiskülas asuvast kuurist on varastatud muruniiduk.

Päev hiljem murti Tartus Pikal tänaval asuvasse kauplusesse, kust varastati kassas olnud sularaha. Kahju on umbes 500 eurot.

Politseile laekus teade, et 16. juunil varastati Tartus Ropka tänava korterelamu lukustatud trepikojast Scott jalgratas. Kahju on 650 eurot.