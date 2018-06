Kolmekümnendates Iisraeli naine sai Alexandri numbri ühelt tema tantsijalt, kellele naine valetas, et tunneb Rybaki vanaema ning tal on vanaemale mingid ravimid. Lõpuks helistas hullunud fänn Rybakile 20 korda päevas ning mees tegi saatusliku vea ja andis naisele oma meiliaadressi – lõpuks saatis fänn tallle päevas umbes 40 kirjagi! Rybak pani naise toona laulu sisse ning sündis pala „Leave Me Alone“.

Viis aastat tagasi rääkis Eurovisioni võitjast hurmur Alexander Rybak Õhtulehele antud intervjuus, kuidas ta on kimpus ahistajast fänniga, kes helistas mehele 20 korda päevas ja saatis 40 kirja. „Jumal tänatud, nüüd on see läbi,“ sõnab Alexander nüüd.

Alexander pajatas, et juhtus ka seda, et naine lendas Oslosse vaid selleks, et tema vanemate maja ees seista ja lauljat oodata. Mõne kuu jooksul sai Rybak naiselt lausa 4000 kirja. „Jumal tänatud, nüüd on see läbi,“ sõnab Alexander viis aastat hiljem. „Tundub, et asjad on liikunud õiges suunas ja nüüd on mu fännid kenad ja viisakad – nad ootavad ootavad pärast kontserti lava taga järjekorras, et minuga kohtuda, ning toovad mulle kingitusi. See mulle meeldib.“

Mees räägib, et muidugi tunnevad inimesed teda tänaval liikudes ära, eriti Euroopas. „Üldiselt eurooplased ei tule ligi, et pilti teha või autogrammi küsida – nad on üsna tagasihoidlikud ja pigem sosistavad eemal. Venemaal on inimesed aga avatumad ja võivad sind tänaval peatada küll,“ ütleb ta. „Parim koht, kus olla üksi ja rahulikult on kodus, koos pere või tüdruksõbraga. Teine variant on minna lõõgastuma kodust kaugele, näiteks Ameerikasse.“

Aastal 2009 tõi Rybak Norrale looga „Fairytale“ Eurovisioni võidu. Tänavu esindas ta riiki võistlusel taas, sedapuhku palaga „That’s How You Write A Song“.

„Alati on üsna imelik tunne, kui näiteks Eurovision või mõni suur tuur lõppeb. Seal on iga päev hektiline ja kiire, pärast tuleb aga tavaellu tagasi minna. Pärast tänavust Eurovisioni lauluvõistlust jäin ma haigeks, hääl murdus ja pidin seetõttu oma mandlid ära lõikama ja lihtsalt puhkama-puhkama-puhkama,“ kirjeldab Rybak, kuidas on tema elu pärast selleaastast võistlust kulgenud.

Miks otsustas mees aga veel kord Eurovisionil osaleda? „Paljud inimesed arvavad, et tegin seda kuulsusjanust, kuid tegelikult ma lihtsalt armastan Eurovisioni lauluvõistlust. Mulle meeldib esineda suurele rahvahulgale ja loomulikult on Eurovisioni vaatajaskond endiselt kõige suurem publik.“

Alexandri sõnul oli tänavune võistlus, nagu ta ennegi mainis, hektiline. „Meeskond oli teine, kuid kõik oli täpselt planeeritud ja läks väga sujuvalt. Meil oli seekord laval rohkem tantsijaid ja videoefekte. Mulle meeldis see sama palju, kui peaaegu kümme aastat tagasi.“ Mees sõnab, et vahel tundub talle, nagu poleks ta üheksa aastaga üldse muutunud, teinekord aga tundub, et ta on muutunud meeletult palju. „Kindlasti olen ma igapäevaelus, muusikas ja armastuses palju kogenum.“

Mandlite eemaldamisest rääkides sõnab Alexander, et kurk oli talle probleeme valmistanud juba mitu aastat. „Pärast tänavust Eurovisioni andis mu keha märku, et on aeg enda eest paremini hoolitseda ning end paremini kohelda.“ Mehe sõnul oleks umbes kahenädalane pealesunnitud vaikimisperiood talle lauljana olnud üsna kurnav, kuid kuna ta suuremalt jaolt kirjutab teistele lugusid, ei teinud see väga palju kurja.

„Enesetunne läheb aina paremaks,“ ütleb Alexander. Mees esineb 20. juulil Narvas toimuval Baltic Sun festivalil ja loodab selleks ajaks olla tagasi tippvormis. „Ma pole Narvas veel käinud ja olen väga elevil.“ Rybaki jaoks pole see teps mitte esimene kord Eestis esineda. „Jeesus… ma olen vist 8 korda või rohkemgi Eestis käinud,“ ütleb ta. Mis laulja siia siis aina tagasi toob? „Inimesed, fännid, muusika. Mulle meeldib esineda inimestele, kes mind armastavad, mind esinema kutsuvad ning tõeliselt mu tegemistest huvituvad.