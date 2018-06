Vahetult enne jaanipäeva rikki läinud parvlaev Runö ei saa korda enne kolme nädalat, mis tähendab, et Ruhnule hakkab sõitma asenduslaev Amalie ja seda ainult Saaremaa Roomassaare sadama kaudu, vahendab ERRi uudisportaal.

Runö tegi viimase reisi möödunud reedel, sõites Ruhnu suunas ligi kolm tundi, kuid siis pöördus rikke tõttu tagasi Pärnu sadamasse.

Laeva operaatorfirma Kihnu Veeteed juhi Andres Laasma sõnul selgub probleemi ulatus siis, kui laevalt on peamasin tervenisti maha monteeritud ja viidud töökotta. "Ilmselt on tegemist päris tõsise masinakahjustusega, kuid see on veel kohvipaksu pealt ennustamine," arvas Laasma.

Kuna asenduslaeva Amalie sõidukiirus on Runöst kaks korda väiksem, hakkab ühendus Ruhnuga käima ainult läbi Saaremaa sadama: sõit kahe saare vahel kestab Amaliega neli ja pool tundi.