Briti kõmuleht Daily Mail paljastab, et Jacksonite muusikaperekonna pea Joe Jackson põeb neljanda staadiumi kõhunäärmevähki.

Daily Mail kirjutas eelmisel nädalal, et Joe Jackson on suremas. Kadunud Michael Jacksoni vanem vend Jermaine pihtis lehele, et lähedased on pidanud Joe surivoodile jõudmiseks lausa võitluse maha pidama. Joe olevat keelanud abikaasale Katherine´ile ja lastele oma tervise kohta infot anda. Põdura perepea nägemiseks olevat pere pidanud neli päeva läbirääkimisi pidama.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC — Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018

Nüüd on Joe Jackson avaldanud Twitteris salapärase sõnumi, mis paistab kinnitavat väidet, et tema lõpp on lähedal.

"Olen näinud rohkem päikeseloojanguid, kui mul on näha jäänud. Päike tõuseb, kui aeg on küps, ja meeldigu see või ei, päike ka loojub, kui aeg on küps."