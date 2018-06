The Guardiani kriitik Neil Spences kirjutab, et "Ilmamõtsan" tähendab "maailma metsas" ning albumile on jäädvustatud põhjamaise metsa rahu ja müstilisus. Spenceri sõnul erineb "Ilmamõtsan" Kalkuni eelmisest, 2015. aastal ilmunud plaadist "Tii ilo".

Pole palju neid Eesti artiste, kelle looming jääks silma välismaistele väljaannetele. Folkmuusik Mari Kalkun on nüüd üks neist. Tema plaat "Ilmamõtsan" sai The Guardiani arvustuse osaliseks.

"Tulemuseks on lummav plaat, mis on läbi imbunud metsaatmosfäärist. Laulud on originaalid, kuid nende juured on kodumaa filgitraditsioonides. Mõned on lausa personaalsed. Näiteks on üks lugu hüvastijätt isaga, teised aga viitavad II maailmasõja eelsele ja järgsele küüditamisele," kirjutab Spencer.