Veebileht Vice kaardistas ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo (UNDOC) andmetele ja teistele uuringutele põhinedes kanepi hinnad maailma 120 erinevas linnas.

Esikümne hulgast leiab ka Tallinna, mis asub tabeli 7. kohal. Kui nimekirja troonivas Tokyos maksab gramm kanepit keskmiselt 32,66 dollarit, siis siinmail tuleb sama koguse eest välja käia 20,9 dollarit ehk ligi 18 eurot. Euroopa linnadest olid lisaks Tallinnale esikümnes veel ka Dublin (6. koht) ja Oslo (10. koht). Vice'i andmeil maksab Iirimaal gramm kanepit 21, 63 dollarit, Norras aga 19,14 dollarit.

Kõige vähem, 1,34 dollarit, küsitakse grammi kanepi eest Ecuadori pealinnas Quitos.

Selgus ka, et suurim tarbimine aasta lõikes on New Yorgis.

Märkimisväärne fakt on seegi, et kuigi Indoneesias võib narkootikumide omamine kaasa tuua karmi karistuse, on sealne kanepi hind maailma üks madalamaid - Jakartas tuleb grammi uimastikoguse eest maksta 3, 79 USA dollarit.

Tabeleid kanepi hindade ja tarbimise kohta saad vaadata SIIT.