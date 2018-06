Tallinna elanikkond järjest kasvab ja kinnisvaraarendused Põhja-Tallinnas ja Haaberstis tekitavad üha enam liikluskaost.

Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd tunnistab, et pealinn ägab liiklusummikutes ning autostumine ja valglinnastumine toimuvad kiiremini, kui linn taristuga järgi jõuab - kümne aastaga on Tallinnasse juurde kolinud 50 000 inimest.

Männi sõnul on pealinn kõige rohkem jännis rattateedega, kuid ka jalakäijate seisukohast on veel palju teha. Ta rõhutab, et autostumisest tuleb loobuda, kuid sealsamas on Tallinnas probleemiks tõik, et ühistranspordiga sõit on ajakulukas. "Peame ka loobuma teatud teede kasutamisest, näiteks läbi kesklinna sõita ei ole okei," ütleb Mänd.

