Tele2 teatas, et ettevõte tegi ebahariliku sammu ja saatis oma sadadele tuhandetele klientidele teavituse lepingutingimuste muudatuste kohta: Tele2 lõpetab vabatahtlikult ära paljude teenustasude ja leppetrahvide küsimise ning hakkab seniseid tasulisi teenuseid ilma rahata jagama.

Ettevõtte juhi Chris Robbinsi sõnul loobutakse teadlikult iga kuu kümnete tuhandete eurode teenimisest. "Trikke pole, loobume ise küll rahast, aga see tundub meie klientide suhtes aus. Paljud telekomifirmade küsitavad lisatasud on ajale jalgu jäänud ja tarbijale kahjulikud. Muutsime oma lepingutingimused oluliselt paremaks, vähendasime tasusid ja leppetrahve, et liikuda sammhaaval eesmärgi poole saada Eesti parima teenindusega ettevõtteks," ütles Robbins.

Näiteks ei küsi Tele2 enam tasu kõnede eristuse tellimise eest ning üks paketivahetus kuus on klientidele tasuta. Klientide jaoks kaovad ka kõik tähtajalise lepingu enneaegse lõpetamisega seotud trahvid. Juhul kui tähtajalise lepinguga on seotud seade, tuleb kliendil tasuda vaid lepinguga seotud seadme jääkväärtus või kui seade on saadud tasuta või soodustusega, siis soodustuse ning telefoni jääkväärtuse.