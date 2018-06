Rahvusvaheline lennujaamade ühendus Airports Council International (ACI) tunnustas Tallinna Lennujaama Best European Airport 2018 auhinnaga. Kõrge auhind saadi kuni viie miljoni reisijaga lennujaamade kategoorias, edestades kuue parima hulka pääsenud Corki, London City, Torino, Kosovo ja Chisinau lennujaama.



Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubouti sõnul on Tallinna Lennujaama eesmärk olla reisijate ja lennuettevõtjate jaoks mugavaim õhuvärav Põhja-Euroopas. "Auhind on suur tunnustus kogu lennujaama meeskonnale, sest suutsime vaatamata kõigi aegade suuremahulisemale ehitustegevusele kasvatada reisijate arvu 19 protsenti, tagada reisijatele mugav ja sujuv teenindus ning turvalisus."

Žürii tunnustas Tallinna Lennujaama koostööd ka erinevate partnerite ja lennufirmadega, tõstes esile Eesti kui sihtkoha tutvustamist ning lennuühenduste edendamist koostöös EASiga.

"Hästi läbimõeldud lennuühendused on hädavajalikud kogu Eesti ühiskonnale, eelkõige majandusele. Tallinna Lennujaama panus Eesti majanduskasvu moodustab ligikaudu 3 protsenti SKPst, kuid me näeme siin palju suuremat potentsiaali, eelkõige ettevõtjatest reisijate arvu kasvatamises. Seetõttu on lennuühenduste suurendamine olulisematesse sihtkohtadesse oluline suund kogu lennujaama meeskonna tegevuses," rääkis Piret Mürk-Dubout.

Tallinna Lennujaam on teinud suuri investeeringuid lennuohutuse ja reisijate mugavuse parandamiseks, kuni aastani 2020 plaanitakse investeerida kokku 130 miljonit eurot. 2016. aastal käivitus viimaste aastakümnete suurim ehitusprojekt kui lennurada sai täies pikkuses uue katte ja 410 meetri jagu pikkust juurde. Eelmisel aastal valmisid ka uus VIP-kompleks, julgestuskontrolliala, transporditerminal ning reisijatele avati Lennujaama ja kesklinnavaheline trammiliin.

Lennujaam on Eesti riigi suurim õhuvärav, mida läbib aastas ligikaudu 3 miljonit inimest ning mille kaudu saab sel suvehooajal lennata 41 otsesihtkohta.