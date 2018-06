Kell 00:50 sai Häirekeskus teate tulekahjust Maardu linnas Haugi tänaval. Päästjate saabudes põles majasein. Keegi õnnetuses viga ei saanud. Tulekahju likvideeriti kell 01:27.

Kell 20:11 sai Häirekeskus teate tulekahjust Maardu linnas Õunapuu puiesteel. Päästjate saabudes põles kuuri katus. Tulekahju likvideeriti kell 21:32.

Kell 22:01 sai Häirekeskus teate tulekahjust Lääne- Harju vallas Kulna külas. Päästjate saabudes põles elumaja katusealune. Keegi õnnetuses viga ei saanud. Tulekahju likvideeriti kell 23:47.

Ida päästekeskusel tuli tegeleda hooleta jäetud lõketega

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Jevgenia Parve sõnul möödusid jaanipühad päästjatele Ida regioonis küllaltki tavapäraselt.

Laupäeval 23. juunil Kell 15.25 käisid päästjad kustutamas Narva linnas Daumani tänaval põlevat kulu.

Kell 16.08 käisid päästjad kustutamas Jõhvi linnas Sompa tänaval põlevat prügihunnikut.

Kell 23.30 käisid päästjad kustutamas Kohtla-Järve linnas Ritsika tänaval järelevalveta lõket.

Kell 23.50 käisid päästjad kustutamas Narva linnas Paadimehe tänaval järelevalveta lõket.

24. juunil Kell 2.44 said päästjad väljakutse Lüganuse valda Vana-Sonda külla, kus inimesed ei saanud kustutada lõket. Sündmuskohal selgus, et lõkke läbimõõt on 6 meetrit. Päästjad aitasid inimesed hädast välja.

Kell 6.51 said päästjad väljakutse Narva linna Nugise tänavale, kus põles töökoja kõrvalhoone. Põleng kustutati kell 7.50.

Kell 14.00 teatati, et Kohtla-Järve linnas Estonia puiesteel grillivad inimesed elumajade vahel. Sündmuskohal selgus, et inimesed on alkohooljoobes, mistõttu teavitati politseid.

Kell 20.16 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Sõpruse tänavale, kus põles mahajäetud kuur. Põleng kustutati kell 21.16.

Kell 21.38 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna aru tänavale, kus mahajäetud majas põles prügi. Põleng kustutati kell 21.51.

Lääne-Virumaal vajasid laupäeval päästjate abi Väike-Maarja vallas asuva Salla küla jaanitule korraldajad, sest jaanituli ise läks liiga suureks. Päästjad said selleks väljakutse kell 22.18

Kell 23.12 teatati, et Kadrina vallas Kadapiku külas põletatakse lõkkes prahti ning põleng läks käest ära. Päästjad avastasid, et lõkkes olid vana külmkapp, autoistmed ja muu praht. Päästjad kustutasid lõkke ning tegid selgitustööd.

24. juunil kell 2.09 said päästjad väljakutse Tapa valda Rägavere külla. Kus põles mahajäetud puukuur. Põleng kustutati kell 3.26.