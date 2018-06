Praegu on veel selgusetu, kas riik paneb president Arnold Rüütli Tallinna Kaare tänava residentsi (pildil) müüki, Riigi Kinnisavara Aktsiaselts hakkab alles siis plaane tegema, kui Rüütel avaldab ametlikult soovi maja kasutamisest loobuda ja sealt ära kolida.

„Teame, et Rüütlid ehitavad Maarjamäele maja, mis valmivat aasta pärast. Hakkame Kaare tänava maja suhtes tulevikuplaane tegema, kui Arnold Rüütel avaldab ametlikult soovi selle kasutamisest loobuda ja sealt ära kolida,“ selgitas RKASi kommunikatsioonispetsialist Mariliis Sepper. 2014. aastal tehti Kaare 10 hoones elektritöid, hooldati väravaautomaatikat ja seal käis korstnapühkija. 2012. aastal ehitati kinnistu kolmes hoovipoolses küljes uus piirdeaed. See on ligi 150 meetri pikkune ja kahe meetri kõrgune. Aial on betoonpostid ja tihe laudis.