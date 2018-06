Narva volikogu esimees Aleksandr Jefimov peab ametist lahkuma. Nimelt jäi ta süüdi kelmuses, sest riigikohus ei võtnud tema kaebust arutusele.

Viru ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi sai Aleksandr Jefimov 2014. ja 2015. aastal linnavolikogu aseesimehena töötamise ajal haigekassalt kuuel korral ajutise töövõimetuse hüvitist – kokku 4995 euro ulatuses. Ta esitas haigekassale haigushüvitise väljapetmise eesmärgil FIE Juriidiline Büroo Aleksandr Jefimov nimel haiguslehe andmed, luues haigekassale teadvalt ebaõige ettekujutuse endast kui ajutiselt töövõimetust isikust, seisab süüdistuses. Nende haiguslehtede alusel määras ja maksis haigekassa Jefimovile välja haigushüvitisi, millele tal polnud õigust.Viru maakohus tunnistas ta süüdi kelmuses ja mõistis karistuseks ühe aasta ja üheksa kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Jefimov vaidlustas maakohtu otsuse Tartu ringkonnakohtus.Viimane ei rahuldanud apellatsiooni. Jefimov pöördus riigikohtusse, kes ei võtnud läinud nädalal tema kaebust arutusele. Narva linnasekretäri Ants Liimetsa sõnul peab Jefimovi volikogu esimehe ametist loobuma, ja seda seoses kriminaalkaristuse jõustumisega 22. juunist.Jefimovi kaitsja Vladimir Sadekov on varem öelnud, et Jefimovi tegevuses puudub kuriteo koosseis."Ei ole selge keda ta pettis, kas haigekassat või linnavolikogu. Kuna süüdistus on esitatud selles, et ta on nimelt haigekassat on petnud ,siis on esimene küsimus – milles pettus seisneb,“ räägib Sadekov. „Ta oli tegelikult haige ja selles vaidlust ei ole. Kui ta saab raha volikogustja haigekassalt siis ta petab mitte haigekassat, vaid volikogu,“ selgitab Sadekov, Seda süüdistuses aga ei ole, lisab ta. Ka pole süüdistuse kohaselt kaitsjal selge, mida Jefimov pidi tegema või jätma tegemata.