"Nahaarstid ilma järjekorrata. Ravi vastuvõtupäeval al 49 €," on internetis esimene makstud vaste, kui nahaarsti otsida, kuigi tervishoiuteenuste reklaamid on seadusega keelatud. Terviseamet tunnistab, et mahukaks järelvalveks pole neil jõudu; ministeerium keeldu kaotada ei plaani.

Hoolimata keelust ja ähvardavast trahvist, on tervisereenuste reklaamid väga levinud. Nõrga järelvalve ja väikeste trahvide tõttu on odavam seadust rikkuda, kui end reklaamimata jätta ja konkurentidega võrreldes nähtamatuks jätta.

Selgub, et mitmel kliinikul on võimalikud trahvid lausa turunduseelarvesse planeeritud.

Näide reklaamist (Kuvatõmmis)

