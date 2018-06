Metroo väljapääsu juures tolgendab purjus mees ja küsib väljujatelt:

“Öelge, kas seal all on soe?”

“Soe, soe,” vastatakse.

“Aga kas valgust on?”

“Valge nagu päeval.”

“Kas õhk on puhas?”

“Mis, kas te olete mõni turist või?”

“Oh ei, mis te nüüd. Ma olen siin linnas elanud kogu elu, ainult et mind ei lasta kunagi sinna alla.”