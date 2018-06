Nädalavahetusel aitasid töömured peast pühkida vallatud teenijatüdrukud, alla ei jäänud ka lõbusad trummarid.



Kes poleks kuulnud ütlemist work hard, party harder. Küll aga poleks me eales arvanud, et just sellised vallatud mõtted olid peas möödunud nädalal Tallinna Klubi Teater teenijatüdrukutel, kes südaöö saabudes justkui võluväel hoolsatest ja eeskujulikest töötajatest vallatuteks tiigriteks muutusid.

Siim Koppeli juhtimisel saadeti öö hommikusse ka lõbusalt trumme tagudes.

Just nii, möödunud reedel said kõik, kel töömõtted stressi tekitamas need välja elada Klubis Teater, kus Siim Koppel võimsate trummisoolode vahel ka klubikülastajatel stressi maandamiseks võimaluse andis. Work Hard, Party Harder peoõhtul saatsid külastajaid igal sammul vallatud teenijatüdrukud, kes hoolitsesid selle eest, et peo pealkirjast just sellele teisele poolele erilist rõhku pandi. Nii möödus pidu energiliselt ja uus nädal võib Klubi Teater külastanud piduliste jaoks alata palju pingevabamalt.

