Pead midagi varasematest kogemustest meelde tuletama, et kunagi tehtut uuesti otsast alustada. Võta asja rahulikult – kuigi teha on palju, kiirusta aeglaselt.

Kuitahes toredad inimesed sind ka ei ümbritseks – enda parim sõber pead olema sina ise. Kui sa iseendaga pidevalt riidu kisud ja rahulolematust tunned, ei saa sõbrad aidata.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kuigi sa suudad kiiresti mõelda, tasuks täna ennast tagasi hoida, tempot maha võtta ja mõelda veelkord läbi asjad, mis sinu meelest olid juba selged. Märkad veel olulisi nüansse.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tahaksid teha midagi uut ja huvitavat, sa näed selleks ka võimalusi, kuid paraku sind takistatakse nende kasutamisel. Keegi ammune segaja alustab jälle vanade trikkidega.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Planeerisid mingit üritust ja nüüd on käes aeg, mil see toimuma peaks. Kuigi su idee oli hea, ei kuku kõik välja nii, nagu sa ette nägid ning sul tuleb käigu pealt plaane muuta.

Neitsi

23. august – 22. september

Sa ei suuda end vabalt tunda, kui näed, et keegi su kõrval on murelik ja pinges. Tajud vaevata, kui keegi on õnnetu ja teed, mida oskad, et teda taas naeratama panna.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Praegu tasub pingutada küll, kuigi sa ei tee seda eriti meelsasti. Kui end kokku võtad, on edaspidi lihtsam. See teadmine peab sulle jõudu andma, et sa pingutamisest ei loobuks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sul on võimalik kohtuda uue inimesega, kes vastab su ootustele ja lootustele. Selleks tuleb sul inimeste hulgas viibida ning rõõmsameelne ja suhtlemisaldis olla.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul on kergem mõne inimesega kirjalikult suhelda. Sel juhul saad oma sõnad paremini läbi mõelda, ei hakka kohmetunult kokutama ja ta ei näegi, kui sa punastama peaksid.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sulle tundub, et sind võetakse tõsisemalt, kui võimalikult range välja näed. See aga pole tõsi, saadakse ruttu aru, et varjad rangusega oma ebakindlust.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Keegi lööb su rahuliku rütmi sassi. Kuigi see sind algul ärritab, märkad pärast, et nii ongi hoopis parem ja põnevam. Elu ei peagi pidevalt ettearvatav olema.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kuigi midagi otseselt pahasti pole, suudad ikka leida midagi, mille pärast pabistada. Ära üksi nukrutse, ole parem oma armsate lähedastega koos.

Sünnipäevalapsele