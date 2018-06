Rahaasjus võib üllatusi tulla. Uue hobiga alustades uuri ka seda, palju tegevuse, varustuse jm jaoks raha võiks kuluda. Võib juhtuda, et väljaminekud on oodatust märksa suuremad.

Olukord on rahutu ja muutlik. Ära suuri plaane tee, sest asjaolud võivad kiiresti muutuda. Pereliikmetega võivad jutuks tulla üllatavad teemad.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Need jutud, mis täna sinu kõrvu jõuavad, tunduvad lausa uskumatuna. Pole siiski välistatud, et tegu on seni hästi varjatud tõega, kontrolli infot hoolega!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Lõbus ettevõtmine koos sõpradega võib kallimaks maksma minna, kui sa esialgu ootasid. Mingid ootamatud rahalised väljaminekud on võimalikud.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sinu lennukad mõtted võivad mõnel autoriteetsel isikul lihtsalt üle mõistuse käia, seetõttu lükkab ta su ettepanekud tagasi ilma, et viitsiks õieti süvenedagi.

Neitsi

23. august – 22. september

Nädalavahetus on tulvil põnevust. Kui sa täna reisile lähed, kujuneb teekond kiireks ja kärestikuliseks. Mis iganes sõiduvahendit kasutad, lähtu igal juhul turvanõuetest.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Keegi sõpradest võib üllatavate mõttekäikudega sind lausa sõnatuks võtta. Sul tuleb ta juttu hoolega jälgida. Kui kõnevõime tagasi oled saanud, esita täpsustavaid küsimusi.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Isegi kui olete kallimaga koos tänaseks plaane teinud, võib nüüd selguda, et olete asjast erinevalt aru saanud. Ära ärritu juhul, kui ta õigeks ajaks kokku lepitud kohta ei ilmu.

Ambur

22. november – 21. detsember

Seikluslust on tohutu, sind võluvad kõrgused ja kiirused. Küllap tahad oma võimed uudsel viisil proovile panna. Seejuures ei tohi aga kindlasti unustada turvalisust!

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui armastad, siis põhjustab see nii tugevat õnnetunnet kui ka hingevalu. Eriti kergesti võib tekkida armukadedus. See tunne võib alguse saada su enese sisemisest ebakindlusest.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Armastatud inimene võib sind mingil moel üllatada. See, mis tema meelest on vaimukas, võib sinu jaoks aga hoopiski pentsik näida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Igasuguseid imelikke asju võidakse sulle rääkida. Mingid tervise eest hoolitsemise nipid tunduvad eriti põnevad, ent ehk pole siiski kõige targem neid omal nahal katsetada.

Sünnipäevalapsele