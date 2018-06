Ootamatult sinuni jõudev info võib kaardid segi lüüa. Teised inimesed ei tegutse nii, nagu sinu jaoks ootuspärane oleks, sa ei ole võimeline nende kaarte läbi nägema.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Mistahes inimesega mis iganes asju ajades tuleb sammuke ette mõelda – väga võimalik, et sul tuleb sama inimesega uues olukorras taas kokku puutuda.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Võid kohata põnevaid inimesi ja luua uusi tutvusi, ent tagasi võib pöörduda ka keegi selline, kellega tutvusid juba mõne aja eest ning kes on silmapiirilt kadunud olnud.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Merkuuri ja Uraani kvadraat loob äreva ja muutliku meeleolu. Sa ei suuda kuigi hästi keskenduda. Kui on vaja ühe koha peal istuda, niheled oma toolil kannatamatult.

Neitsi

23. august – 22. september

Suhete teema on tähtis, sulle tundub, et palju on kaalul ja iga väiksemgi valesamm võib alles algusjärgus suhte ära rikkuda. Võta veidike rahulikumalt.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sul on suurepäraseid valikuvõimalusi, tuleb vaid ise aktiivne olla. Mõistus on vahe ja vaistki terav – nii loogikat kui intuitsiooni kasutades peaksid aru saama, milline õige tee.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Inimesed, kellega täna kokku puutud, üllatavad sind oma veidrate mõttekäikudega. Samas võivad nende arvamused sinugi mõttemaailma avardada ja häid ideid anda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Pööra rohkem tähelepanu kodule ja pereliikmeile. Sul tuleb aega leida ka vanema põlvkonna jaoks. Avastad oma lähedaste juures jooni, mida sa varem märgata pole osanud.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Julgust on liigagi palju. Avaldad oma arvamust kartmatult ka juhul, kui see kõigi teiste seisukohtadega risti vastupidine on. Oled valmis oma tõekspidamisi jõuliselt kaitsma.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Jälgi teiste tegevust ja käitumist, aga ära ise sekku. Selleks on veel vara, tormakusega võid ära rikkuda asjad, mis muidu tasapisi arenedes huvitavaks ja kasulikuks võiks osutuda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Fantaasia on nüüd eriti lennukas. Vast ehk kõige paremini sobib päev luuletajatele ja kirjanikele, sest osav sõnade seadmine tuleb justkui iseenesest.

Sünnipäevalapsele