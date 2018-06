Tunded on vastuolulised. Sulle on tähtis vastassoo tähelepanu ja intiimne lähedus, samas aga tunduvad tõsiste suhetega kaasnevad kohustused hirmutavad ning ahistavad.

Sind häirib, kui teised ei leia aega selleks, et sind kuulata ega pinguta selle nimel, et sind mõista. Kas sa aga ise oled piisavalt tähelepanelik, kannatlik ja mõistev?

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Et tõhusamalt edasi liikuda saaksid, pead pilgu selja taha heitma. Analüüsi oma varasemaid tegusid ja otsuseid – mis on läinud hästi, mida aga oled valesti teinud.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Peamine on mõnus kulgemine koos sõpradega, leiad aega põnevate hobidega tegelemiseks, kultuuri nautimiseks ja seltsieluks. Kodu ja pere napib aega.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sinust võidakse valesti aru saada, sinu soove kapriisitsemise või lausa rünnakuna tõlgendada. Enne, kui arvamust avaldad kaalu, mida öelda.

Neitsi

23. august – 22. september

Mõttekas on vaikselt infot koguda ja oma tegevust planeerida. Aktiivseks tegutsemiseks pole aeg veel küps, sest sa ei ole veel kursis kõigega, mida teadma peaksid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Isiklikes suhetes võib toimuda ootamatuid pöördeid. Võimalik, et sind tabab armastus esimesest silmapilgust, ent pole kindel, et tundelahvatusest ka tõsisem suhe areneb.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tahad teha midagi niisugust, millega hakkama saamine on jõukohane siis, kui ennast arendad, midagi uut õpid ja üksjagu pingutad. Ehk leiad uue valdkonna, milles end proovile panna.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled heas seisus selles mõttes, et infot on sul üksjagu rohkem kui teistel. Ent see on eeliseks vaid juhul, kui oskad seda, mida tead, ka õigesti kasutada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Täiskuine aeg toob omajagu pinget, aga annab ka otsustusjulgust. On hea hetk süda kõvaks teha ja loobuda kõigest, mida sa oma ellu enam ei vaja.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Võib tekkida olukord, kus midagi tähtsat tegemata unustad ja hiljem piinlikkust tundma pead. Hajameelsusest võib tekkida olukord, kus sa mingit vajalikku asja üles leida ei suuda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Rahaasjus ole äärmiselt täpne. Sulle võidakse teha mingeid ettepanekuid, mis tõotavad kasu tuua. Ehk tahab keegi sulle midagi müüa või siis üritab raha laenata.

Sünnipäevalapsele