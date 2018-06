Töökaaslaste ja ülemustega on raske asju ajada. Nad kipuvad olema kuidagi jäigad ning tõredad. Ehk on see kuidagi tingitud ka sellest, mismoodi sa ise käitud.

Kannatlikkust nõudev päev juhul, kui pead kuhugi sõitma. Lennukid ja rongid võivad hilineda, kui ise autoroolis oled, siis ilmselt pead teetööde tõttu ootama.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Raha teenimine nõuab hoolt ja vaeva, pead tegutsema keskendunult ning kõvasti pingutama. Tänase töö vilju saad maitsta alles kunagi tulevikus.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Päikese ja Saturni vastasseis sunnib sind tempot maha võtma. Jäta kõik ebaoluline kõrvale, keskendu vaid nendele tegemistele, mis on hädasti vaja nüüd ja kohe ära teha.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Mingid töökohustused on viivitamatult täita. Raske on see eriti juhul, kui oled vahepeal asju edasi lükanud ning tööd on kuhjunud tavapärasest enam.

Neitsi

23. august – 22. september

Lapsevanema rollis võid end võimetuna tunda. Järeltulijate tusatuju parandamine tundub üle jõu käiva ettevõtmisena. Nendega on raske kontakti saavutada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kipud liiga palju muretsema. Mingid ebakõlad pereasjades võtavad ära ka töötuju. Kui pea on muremõtteid täis, siis on raske kaaslastele naeratada ja koostööd teha.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tegutsemist segab asjaolu, et sul on raske saada vajalikku infot. Ehkki kaevud interneti sügavustesse, ei leia sa vajalike teemade kohta piisavalt usaldusväärset materjali.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sind tuleb kokkuhoidlikkusele manitseda. Taskud on tühjamad ja rahaasjad ei suju nii ladusalt, kui sa ehk lootnud oleksid ja pead püksirihma koomale tõmbama.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Ilmselt eelistad üksi olemist kallima seltskonnale. Tuju võib olla must ning sulle tundub mõistlikum eemale hoida, et mitte tema tujugi ära rikkuda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Oled tööl pigem vaikne ja reserveeritud. Sa ei tea või ei oska mingeid asju, ent seda tunnistada tundub sulle miskipärast häbiväärne.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Romantilistele suhetele on mõnus keskenduda. Eelistaksid päeva kallimaga veeta, ent ilmselt pead aega võtma ka mingite tüütute koosolekute jaoks.

