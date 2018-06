Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema uus päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad! Jäär

21. märts – 19. aprill Kallis inimene tahab tunda, et ta on sulle oluline. Ta vajab hellust ja õrnust, tahab näha, et mõistad tema probleeme ja tunnustad ta edusamme.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Tähelepanu keskmesse võib tõusta probleem, mis on juba pikka aega olemas, aga mida sa oled kas meelega või alateadlikult vältida proovinud. Nüüd seisad sellega silmitsi. Kaksikud

21. mai – 21. juuni Leiad end uuest olukorrast. Oleksid pidanud seda ette aimama, aga millegipärast sa ei uskunud, et see päriselt juhtubki. Nüüd on su tunded segased, sa polnud selleks valmis. Vähk

22. juuni – 22. juuli Mida iganes sa ka ei plaaniks, vali endale sobivad kaaslased. Ära teist korda sama reha otsa astu, väldi nende inimeste seltsi, kes mõne ürituse varem ära on rikkunud. Lõvi

23. juuli – 22. august Liigu ringi, eriti hea on, kui saaksid kodukandist mingiks ajaks kaugele eemale sõita. Et patareisid uuesti täis laadida, vajad sa eelkõige vaheldust, uusi elamusi. Neitsi

23. august – 22. september Et su plaanid õnnestuksid, pead hoolikalt valima, kellele sa neist räägid. Lootust eesmärke saavutada on vaid juhul, kui tegutsed märkamatult ja hoidud lobisemisest. Kaalud

23. september – 23. oktoober Võimalik on kohtuda inimesega, kelle lähedust igatsed. Paraku näed teda paigas, kus on palju tuttavaid ümberringi ning sul pole eriti võimalust temaga mingit liini ajada. Skorpion

24. oktoober – 21. november Lähene tekkinud olukorrale loominguliselt, ka siis, kui see on sinu jaoks ootamatu. Oskus ka keerulisi situatsioone läbi huumoriprisma näha on kulda väärt. Ambur

22. november – 21. detsember Tunned end targema ja kindlamana kui varem ning see, et samad inimesed samade probleemidega jälle su rahu rikkuma hakkavad, tundub lihtsalt kuidagi tüütu. Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar Pead olema lepitaja. Inimesed su ümber on millegipärast üksteise peale pahased ning sina oled see, kes peab õigluse jalule seadma ning rahu taas maa peale tooma. Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar Uude olukorda sattudes tunned ebakindlust. Kui pead tegema midagi niisugust, mida hästi ei oska, ürita oma ettevõtmistesse kaasata asjatundlik sõber, kelle toel enesekindlaks jääda. Kalad

19. veebruar – 20. märts Kohustusi on palju. Selle asemel, et kõigest pealiskaudselt üle käia, tee ära kõige vajalikum, muud asjad lükka edasi. Tasub mõned ülesanded teistele delegeerida. Sünnipäevalapsele