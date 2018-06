Kui vähegi saad, hoiad täna töökohustustest kõrvale ja pühendud hobidega tegelemisele. Ehkki jaanipäev on minevik, oled täiega lõbutsemise lainel, raha kokku hoida sa ka ei suuda.

Parima meelega veedad päeva kallima kaisus. Mõnus on koos olla ja kõik maailma mured unustada. Kohustused püüad ilmselt pigem edasi lükata.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Üritad töö tegemist kas tulevikku lükata või kellelegi teisele delegeerida. Lubadusi võid anda mõtlematult ja kergekäeliselt, hiljem kipuvad need aga ununema.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Lõbutsemise ja mõnusa äraolemise peale kipub palju raha kuluma. Poode mööda kolada ja oste sooritada on palju mõnusam ja mugavam kui miskitmoodi raha teenida.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Veenuse ja Jupiteri kvadraadi mõjul puudub sul ilmselt igasugune töötahe. Tahad ainult puhata ja mängida, hommikul jätkub und kauemaks ja söögiisu on liiga hea.

Neitsi

23. august – 22. september

Võid väga jutukas olla, seejuures kipuvad üle huulte libisema ka mingid sinu isiklikud või siis teiste inimeste saladused, mida siiani ehk päris kaua hoidnud oled.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sõprade heaks ei ole sul millestki kahju! Sind võib vallata soov näiteks kõigile õhtusöök välja teha, ent ilmselt läheb see siiski kallimaks, kui oled eeldanud.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Küllap pead tööd tegema, ent see ei taha kuigi hästi õnnestuda. Oled endiselt nädalavahetuse lainel. Võib juhtuda, et tööl võetakse vabamalt, sest teisedki on alles lusti täis.

Ambur

22. november – 21. detsember

Päev sobib mõnusaks väljasõiduks. Hea muidugi, kui palju jalgsi kõndima ei pea, sest seda sa praeguse seisuga eriti teha ei viitsi. Mõnus on otse autoga treppi sõita.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Oled üllatavalt järeleandlik. Võimalik, et sõbrad pööravad su tänased head plaanid pea peale ning meelitavad sind endaga koos lahedasse seltskonda lustima.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Selleks, et kallimaga koos hea olla oleks, ei peagi suurt midagi ette võtma. Niisama suveõhtus istuda ja mõnusalt juttu puhuda on ka igati vahva.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul on teadmisi, oskusi ja kogemusi, mille najalt saad tööasjad kerge vaevaga toimima. Pigem võtad täna ette vähem, et jääks rohkem aega lihtsalt suvise aja nautimiseks.

Sünnipäevalapsele