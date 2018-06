Presidendid said Tartus tunda end vabalt, nagu Soome president Sauli Niinistö, kes saabus pidulikule õhtusöögile Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi Toomemäele rahulikult jalutades, saatjaks vaid siinne suursaadik Kirsi Narinen. Ülejäänud presidendid veeresid kohale protokollikohaste autodega.

„Ma ei mäleta, et Tartu ülikooli aulas - ülikooli südames, oleks olnud korraga kuus presidenti. Nagu õpetas filosoof Hegel, siis kvantiteet loob täiesti uue kvaliteedi, järelikult me koos loome kvaliteetse päeva,“ võttis Tartu Ülikooli rektori kohusetäitja professor Tõnu Lehtsaar juba enne lõppu kokku Tartu viibinud kuue riigi presidendi külaskäigu.

„Eesti Vabariigi sajandal aastapäeval on meile külla tulnud head sõbrad, nende ajaloos olid sada aastat tagasi samuti tähtsad ajad,“ sõnab president Kaljulaid Raeplatsi tervituskõnes, kus ta kõikide külaliste riigid seob ühte või teistpidi Tartu ülikooliga ning saab lõpetuseks öelda: „Tartu ülikool seob meid kõiki ühte.“

Lehtsaar pidulikkusega ei pingutanud, vaid viskas presidentidega mõnusalt villast: „Mul ei ole isiklikke kokkupuutepunkte Krakowi ülikooliga, kuid mul on väga hästi meeles üks professor, kes soovis Tartust siirduda Krakowisse. Me pidime päris palju investeerima, et ta siiski ei läheks Krakowisse, palun sellepärast vabandust,“ kummardus Lehtsaar kergelt Poola presidendi Andrzej Duda suunas ja teenis auditooriumilt heatujulise naerupahvaku.

Pärast traditsioonilist autogrammide kirjutamist Tartu ülikooli külalisteraamatusse asus Gruusia president Giorgi Margvelašvili kaukaaslasele omase kirglikkusega Lehtsaarega keskusteelu, et tänada teda soojade sõnade eest Gruusia ja Tbilisi ülikooli kohta – muidu hoidsid Margvelašvili turjakad ihukaitsjad oma peremehe tavainimestest eemal.

Õhtul oli kuuele presidendile, üliõpilaste laulu- ja tantsupeo Gaudeamus osalistele ning kõikidele tartlastele varuks suurejooneline vaatemäng. Ülikoolide ühendatud orkester ja koor esitasid Tõnu Kaljuste dirigeerimisel Emajõe kallastel Cark Orffi kantaadi „Carmina Burana“. Heliteosega andsid korraldajad kaasa tulevärgi, tantsuetenduse ja muud trikid – kõik täpselt nii nagu Orff kogu suurteose kavandas.