Kes oskaks ära seletada, miks selle ajaga, mil hiinlased jõuavad valmis ehitada järjekordsele miljonile elanikule uuslinnaosa, kohmitseb Tallinn mitu aastat ühtainust ristmikku remontides või kesklinna pargikest kõpitsedes?

Praegu ja eelmise majandustõusu ajal räägiti suureliselt küll ehitusbuumist, kui aga kõik need uued korterelamud ritta seada, siis kui pika rivi me saaksime? Taustaks tasuks meenutada ehk praegu uskumatuna tunduvat tõsiasja, et nii Lasna- kui ka Mustamäe massiivid rajati mõlemad nõukaajal kõigest kümmekonna aastaga. Ühes elab 120 tuhat, teises 70 tuhat elanikku. Ehituskvaliteedist parem ei räägi, kuid samas ka maha pole vist ühtki neist majadest veel lammutatud.

Kuid nii nagu keskaegse Tallinna vanalinna päästis tänapäeva jaoks sajanditepikkune vaesus, mis ei lubanud uhkemaid maju asemele ehitada, nii valitseb Tallinnas senini popsimentaliteet. Mitukümmend aastat me üheainsa linnahalli kordategemisest räägime?

Ei osata mõelda suurelt, kõik tehtav on põlve otsas nikerdamine ja enesega rahulolu: paarisajameetrisele tänavajupile uus asfalt peale siin, paarisajale seal. Paremat ühistransporti? See on meil niigi hea! Tänavaremont kestab liiga kaua? Ära vingu!