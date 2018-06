Riigiminister Janek Mäggi visiit Ruhnu saarele helikopteriga on negatiivse PRi musternäide, mis võimendus omakorda veel ka ministri varasemate sõnade ja tegude kaasabil – alates põllul sünnitamisest kuni vilkuritega Lõuna-Eestisse visiidile kihutamiseni. Osanuks minister ja tema meeskond aga õhust nuusutada varasemaid signaale ja neid arvesse võtta, olnuks nii mõnigi jama olemata.

Kui Andrus Ansipi puhul on korduvalt rõhutatud, et ta pole peaministripõlve ajal kasutanud alarmsõidu õigust, siis on siililegi selge, et alarmsõidu uuesti ausse tõstmine saab edaspidi vaid kriitika osaliseks nagu oli see ka vilkuritest hoolimata avariisse sattunud peaminister Jüri Ratase puhul.

Arvestades, et ühendus mandriga on ruhnulaste jaoks niigi õrn teema, eriti aga pärast sellekevadisi probleeme laevaühendusega, siis on selge seegi, et ministrihärra üleolev saabumine kopteril saab vaid pahameelt tekitada. Ja mitte ainult ruhnulaste hulgas, vaid üle kogu Eesti.