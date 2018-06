Kohtunik: "Nii-nii, te sisenesite öösel võõrasse majja. Miks te seda tegite?"

Kohtualune: "Ma mõtlesin, et see on minu maja."

Kohtunik: "Hea küll. Aga kui teile tuli vastu maja perenaine, siis hüppasite te aknast välja. Kuidas te seda seletate?"

Kohtualune: "Ma mõtlesin, et see on minu naine."