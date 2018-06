„See ei ole aus,“ kurdab 19aastane prantslanna Cedella Roman. „Piiril ei olnud ju mingit silti ega tähist!“

Emale Kanadasse külla läinud Cedella lootis seal ühtlasi inglise keelegi ladusamalt suhu saada. Paraku määras tema edaspidise saatuse hoopis külmavõitu kevadõhtu White Rocki rannas, mis on tunnise autosõidu kaugusel Vancouverist. Nimelt otsustas prantslanna minna randa tervisejooksule. Sörkis ja tegi mõne fotogi, tõusu ajal aga keeras porisele rajale, mis viis rannast pisut eemale.

Kui Cedelle oli juba tagasiteel, ilmusid tema ette nagu maa alt kaks mundris meest. Üks neist teatas, et prantslanna on illegaalselt sisenenud Ühendriikidesse. „Ütlesin neile, et ei märganud mingit piiri tähistavat silti. Lootsin, et nad piirduvad hoiatusega ja lasevad mul minna, mis sest, et ma ei võtnud jooksma minnes dokumente kaasa. Mundrikandjad ütlesid, et minu piiririkkumise salvestas videokaamera ja nad ei või ülemuste teadmata mulle midagi lubada, veel vähem mind minema lasta.“