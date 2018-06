Vladimir Putin ja Donald Trump kohtuvad tõenäoliselt 15. juulil Viinis. Seal tehakse selleks juba ettevalmistusi, kirjutas eile Austria ajaleht Kronen Zeitung. Ajakirjanike andmeil on Viini juba saabunud mõlema poole salateenistuste meeskonnad, et tulevane kõnelustepaik ja julgeolekuolukord üle vaadata.

Teisisõnu võiks USA president vestelda Venemaa presidendiga, sest ta on ju niikuinii Euroopas: algul 11. ja 12. juulil NATO tippkohtumisel ning seejärel riigivisiidil Inglismaal. Kremli esindajad ütlesid, et nad on huvitatud Trumpi ja Putini kohtumisest, kuid nemadki pole ametlikult kinnitanud, millal see võiks toimuda. USA president on rääkinud ametis oldud aja jooksul Venemaa riigipeaga silmast silma kaks korda, kuid need olid vaid tähtsatel rahvusvahelistel kohtumistel peetud kõrvalkõnelused. Ajalehe The Guardian väitel on nad vestelnud siiski ligi kaheksa korda telefonitsi.

Meediaväljaanne Politico kardab, et Trump jääb Putinile alla. Venemaa presidendile on kindlasti koostatud täpne plaan, kuidas impulsiivse USA presidendiga toime tulla. „Ta teab, mida tahab saavutada, ning on teinud eeltööd, et saada aimu, millised on vestluspartneri nõrgad ja tugevad küljed,“ ütles Politicole endine USA suursaadik Moskvas Michael McFaul, kelle arvates oskab Putin vestluskaaslase mõtteid lugeda nagu raamatust.