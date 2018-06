Kuidas siis nii? Ma otsisin lihtsalt tähelepanu, nii lihtne see ongi. Leidsin mehe, kellele silma jäin. Kōik oli ilus ja tore. Aga tundsin, et tahaks rohkem. Ja nii ma läksingi kaasa tüübiga, keda vaevu tundsin. Seega, ise astusin lõvipuuri, et loomaga mängida. Mulle ei piisanud tema eemalt imetlemine, vaja oli enamat.

Mul on kogu südamest kahju inimestest, kes on kokku puutunud kiusamisega, ahistamisga või vaimse, seksuaalse, samuti füüsilise vägivallaga. Nad ei ole kindlasti seda ära teeninud. Ma tean seda omast käest, sest olen ise peksa saanud, olnud kiusamise ohver ning mis kõige jubedam, olnud ka seksuaalselt ära kasutatud. See viimane tunne on jube ja ma soovi seda isegi mitte oma vaenlasele. Kodus olles nutsin ja lakkusin haavu ning tegin endast nii maailma suurima ohvri, kui ka kannataja. Kuid päevi hiljem, süüdistades kogu maailma oma õnnetuses, sain aru, et kõige taga olen ikkagi mina ise. Vastutus lasub ka minul.

Olin taas üle pika aja kodus vanematel külas. Memmekas gay nagu ma olen, siis kallistasin armast ema pikalt ja tugevalt, sest emme-armastus on mul veres. Selle pika embuse lõppedes hõiskas kulla lapsevanem iroonilselt; "MeToo, sa ahistad mind, poeg!" Mõlemad saime olukorra üle mõnuga naerda. Enam ei julge isegi oma vanemaid katsuda ilma, et ei süüdistataks käperdamises või privaatsuse eiramises. Kahjuks on laias maailmas olukord tõepoolest kontrolli alt täiega väljunud.

See suur kiisu tundus ju nii süütu ja nunnu. Aga kahjuks, kui olin juba puuris, osutus armas loomake ikkagi kiskjaks. Ja kahjuks ei käinud siis minu jõud ja mõistus enam temast üle. Koju jõudes olin šokis ja nutsin. Järgmine päev, töö juures, käed värisesid ja ma ei suutnud mitte midagi teha. Loomulikult, täna vaatan tagasi ja imestan, kui rumal ma sain olla. Ma ei olnud olukorras lihtsalt ohver. Ise süütasin pommi ja istusin selle otsa. Nii on ilmselt paljudega juhtunud.

Ma ei tea, mida Igor Mang lubas naistele, kes ta juures käisid. Vaevalt nad arvasid, et otsisti Maalehe kaanetüdrukut. Seega mindi õnne ja armastust otsima ning lahendusi oma probleemidele. Aga nagu ka "Salatoimikute" seriaali juhtumid, siis kõike ei anna elus lahendada ennustamise ja grupikallistusega. On küsimusi, millele pole lihtsalt vastuseid. Ja kui naiivne ja rumal peab küll naine olema, kes laseb habemikul oma tisse ja jalgavahe paitada ning enda vastu nühkida. Kas tõesti kõik tšakrad asuvad erootilistes piirkondades!? Kui keegi mind katsub ja mul on ebamugav, siis palun kohe lõpetada. Ju siis sel hetkel ei olnud nendel daamidel nii halb ja ebamugav ühti. Aga mõni aeg hiljem, kui nn avatud tšakrad ei toonudki õnne ja armastust õue peale, hakati virisema ja näpuga näitama.

Samamoodi ma ei usu, et Taavi koopamehe moodi naise kurikaga oimetuks lõi ja siis külmiku taha lohistas. Arvan, et mõlemad viis sinna süütu flirt.

Baari-Madis aka Madis Räästas (Erakogu)

Ja üsna sarnaselt mõtlen kogu selle Hollywoodi tralli peale. Kõik kuulsad ja edukad mehed on võlla tõmmatud. Meedia on nad koletisteks tembeldanud, paljud ilma kohtuotsuseta. Maine läinud ja töö ka takkapihta. Võib-olla seal kuskil uudistevoos peitub ka tõde, aga ega need süüdistajad pole ka ise mingid inglid. Süüdistajatest ohvrid nägid võimalust kuulsa inimese arvelt karjääri teha või omakasupüüdlikult endale hoomatavalt paremat elu lubada.

Süütu flirt meeldib kõigile ja see on tore. Aga kui mängus otsutatakse sammuke edasi minna, siis... No pean silmas seda koju või hotellituppa kaasa minemist. Sel juhul ei näe ma kummaski pooles ohvrit. Mees teadis, mis teeb, kui kutsus silmarõõmu kaasa ja teine osapool teadis, mida see kutse tähendab. Kirglik öö seljataga, jalgevahe magusat täis, enesetunne kui printsessil. No, see tundub ju päris hea. Aga siis on juba hammas verel ja tahaks enamat. Kuid kahjuks ei suuda mees midagi enamat pakkuda, kui törtsu keppi. Plaan A ehk läbi voodi kuulsaks ja rikkaks saada, läks vett vedama ja siis on ilmselt veidi kibestunud tunne ja okas südames. Pole midagi, plaan B aitab alati. Hõiskan välja, et mind kasutati ära. Kuid, kes keda tegelikult ära kasutas?

Baari-Madis aka Madis Räästas (Erakogu)

Kindlasti leidub maailmas palju Harvey suguseid koletisi, kes on loomult perverdid. Aga samas, iga mehe kohta leidub ka samasugune naine, kes on kiiksuga. Kõik me oleme korra elu jooksul vastaspoole signaale ja kehakeelt valesti tõlgendanud ja piinlikku olukorda sattunud. Aga siiski leidub neid nahaale, kes üle piiri astuvad. Nad ei tea, mida "ei" tähendab. Ettevaatlik peab alati olema.

Enam ei teagi, kust lõpeb flirt ja hakkab ahistamine. Kas sel on üldse kindel piir? Kas iga ebameeldiv elamus on ahistamine? Sellisel juhul peaksin kõigi inimeste peale kaebama, kes end tipptunnil ühistranspordis kogemata minu vastu hõõruvad. Ja samuti peaks iga teine kutt, kellega olen püüdnud flirtida, minu peale kaebama juhul, kui see neile ei meeldinud. Ja kui see trall sama hooga edasi läheb, siis peagi ei katsu ega vaata ükski mees enam naisi. Võtaks korraks jala gaasipedaalilt maha. Enne kui hakkame teiste peale näpuga näitama, peaks ise mõtlema ja analüüsima, kui palju ebaadekvaatset meie endi käitumises on.